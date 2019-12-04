Мама Месси: Лионель не ожидал, что получит шестой «Золотой мяч»

Селия Мария Куччиттини, мама нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, отметила, что её сын не ожидал получить шестой «Золотой мяч».



«Я очень рада за него. Мы этого не ожидали. Мы думали, что пятый „Золотой мяч“ был последним. Честно говоря, это был чудесный сюрприз. Лео тоже этого не ожидал. Не знаю, узнал ли он о награде минутами ранее, но точно ничего не знали», — приводит слова Куччиттини Daily Mail со ссылкой на радио CNN.



Напомним, Месси завоевал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. По количеству «Золотых мячей» 32-летний аргентинский футболист вышел на первое место, обогнав нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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