Российская футболистка Трушкина погибла в ДТП
Российская футболистка Алёна Трушкина погибла в результате ДТП на 23-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омского «Иртыша».
Трагедия произошла вчера, 3 декабря, вечером на автодорожной трассе между Челябинском и Новосибирском. Футболистка находилась за рулём легкового автомобиля, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.
Трушкина выступала в составе таких команд, как омский «Иртыш», «Уфа» и красноярский «Енисей». Футболистка провела шесть матчей в высшем дивизионе чемпионата России в составе красноярского клуба. Также Трушкина становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу в составе команды Сибирского федерального университета.
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