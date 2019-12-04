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Бразилия и Аргентина попали в разные группы на Кубке Америки 2020 года

Бразилия и Аргентина попали в разные группы на Кубке Америки 2020 года
Футбол / Южная Америка 0

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) в своём «твиттере» объявила состав групп Кубка Америки 2020 года.

Так, в группе A будут выступать сборные Аргентины, Уругвая, Чили, Боливии, Парагвая и Австралии. В группе B сыграют национальные команды Колумбии, Бразилии, Перу, Эквадора, Венесуэлы и Катара. Матчи группы A будут проходить в Аргентине, группы B — в Колумбии. По четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.

Кубок Америки 2020 года будет проходить с 12 июня по 12 июля. Турнир будут принимать 5 аргентинских городов (Авельянеда, Кордова, Мендоса, Буэнос-Айрес и Сантьяго-дель-Эстеро) и 4 колумбийских (Барранкилья, Медельин, Богота и Кали).

Напомним, действующим победителем Кубка Америки является сборная Бразилии.

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