Гвардиола: за «Ливерпулем» должок. В прошлом году мы провели на 10 матчей больше
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о календаре матчей команды и сравнил его с расписанием игр «Ливерпуля».
«В прошлом году мы провели на 10 матчей больше, чем „Ливерпуль“, так что за ними должок. Всё так, как оно есть. Декабрь — это сумасшедший месяц, но у нас нет никаких проблем, мы попробуем справиться с нагрузкой», — приводит слова Гвардиолы Liverpool Echo.
Напомним, в декабре «Ливерпулю» предстоит провести девять матчей, а «Манчестер Сити» сыграет восемь матчей.
«Ливерпуль» набрал 40 очков в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (32) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований в настоящий момент входит «Лестер Сити» (32).
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