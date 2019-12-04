Рапино: так и хочется закричать: «Роналду, Месси, Ибрагимович, помогите мне!»
Футболистка сборной США Меган Рапино, выигравшая «Золотой мяч» по итогам 2019 года среди женщин, призналась, что хотела бы видеть больше поддержки со стороны звёзд мужского футбола.
«Так и хочется закричать: „Криштиану, Лионель, Златан, помогите мне!“ Эти суперзвёзды ничем не занимаются, хотя в мужском футболе столько проблем. Они боятся всё потерять? Они верят в это, но это неправда. Кто из мира футбола накинется на Месси и Роналду, если они выскажутся против расизма и сексизма?» — приводит слова Рапино France Football.
Летом 2019 года Рапино в составе сборной США стала победителем чемпионата мира, а также была признана лучшим игроком турнира. Кроме того, Рапино стала лучшим бомбардиром чемпионата мира, забив шесть мячей в пяти матчах.
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- 4 декабря 2019
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