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«Лестер» обыграл «Уотфорд» и вернулся на 2-е место в таблице АПЛ

«Лестер» обыграл «Уотфорд» и вернулся на 2-е место в таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» обыграл «Уотфорд». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал Джейми Варди, реализовавший 11-метровый удар. На 6-й компенсированной арбитром минуте точку во встрече поставил Джеймс Мэддисон.

«Лестер» вернулся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды 38 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 5 очков. Красные свой матч 15-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» проводят в эти минуты (к 55-й минуте счёт во встрече 4:2 в пользу команды Юргена Клоппа). «Уотфорд» замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав всего 8 очков.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Варди – 55' (пен)   2:0 Мэддисон – 90+5'
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