«Лестер» обыграл «Уотфорд» и вернулся на 2-е место в таблице АПЛ

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» обыграл «Уотфорд». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал Джейми Варди, реализовавший 11-метровый удар. На 6-й компенсированной арбитром минуте точку во встрече поставил Джеймс Мэддисон.

«Лестер» вернулся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды 38 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 5 очков. Красные свой матч 15-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» проводят в эти минуты (к 55-й минуте счёт во встрече 4:2 в пользу команды Юргена Клоппа). «Уотфорд» замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав всего 8 очков.