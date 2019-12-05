«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству матчей без поражений

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё ни разу не проигрывал в чемпионате Англии (14 побед, 1 ничья). С учётом результатов минувшей кампании беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ достигла 32 матчей (27 побед, 5 ничьих).
Таким образом, подопечные Юргена Клоппа превзошли рекорд клуба по количеству встреч без поражений в английском первенстве, установленный в период с мая 1987 года по март 1988-го.
«Ливерпуль», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В 16-м туре соперником мерсисайдцев будет «Борнмут». Матч состоится в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» 7 декабря, начало — в 18:00 мск.
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