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Робертсон опубликовал мем про Ориги после его дубля в ворота «Эвертона»

Робертсон опубликовал мем про Ориги после его дубля в ворота «Эвертона»
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в своём «твиттере» отреагировал на выступление одноклубника – нападающего Дивока Ориги – в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (5:2). Бельгийскому форварду удалось дважды отличиться в мерсисайдском дерби.

Робертсон после встречи посвятил Ориги мем, опубликовав три картинки. На первой показано размытое изображение козла, на второй – процесс протирания очков, а на третьей – сам Дивок. Таким образом, шотландец сделал отсылку к популярной аббревиатуре G. O. A. T., расшифровывающейся как Greatest of all time (по-русски – величайший за всё время) и схожей со словом Goat (козёл). В футболе её часто используют в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Ливерпуль», набрав 43 очка в 15 матчах, продолжает занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» с 14 очками опустился в зону вылета и теперь располагается на 18-й строчке.

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