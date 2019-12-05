Ориги — о дубле: Клопп оказал мне доверие, и я попытался отплатить за это

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (5:2). В этой встрече форвард оформил дубль.

«Нам нравится играть вместе, нравится играть за «Ливерпуль». Тренер оказал мне доверие, и я попытался отплатить за это. Это была важная, особенная игра.

Одно из наших оружий – открываться за спину защитникам, и у меня была замечательная поддержка. Мы знаем, что у нас отличная команда, и мы должны показывать лучшую игру. Каждый индивидуально важен», –приводит слова Ориги BBC.

«Ливерпуль», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В следующем туре соперником мерсисайдцев будет «Борнмут». Матч состоится в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» 7 декабря, начало — в 18:00 мск.