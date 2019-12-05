Источник: «ПСЖ» продаст Мбаппе в «Реал», если в сделку будет включён Винисиус

«ПСЖ» готов продать французского нападающего Килиана Мбаппе в «Реал», если клуб включит в сделку своего форварда Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает AS.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо убеждён, что его соотечественник в долгосрочной перспективе станет одним из величайших игроков в мировом футболе, и хочет видеть футболиста во французском клубе. Минувшим летом «Реал» интересовался Неймаром, однако «ПСЖ» также в обмен потребовал у испанского гранда Винисиуса. Мадридский клуб отказался от такой сделки. С тех пор ситуация Винисиуса в «Реале» изменилась. Руководство по-прежнему рассматривает его как перспективного футболиста на будущее, но главный тренер команды Зинедин Зидан считает иначе, так как уже продолжительное время хочет подписать Килиана Мбаппе.

Нынешнее соглашение француза с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года. В этом сезоне Мбаппе провёл 9 матчей в чемпионате Франции, забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи.