«Наполи» может уволить Анчелотти уже на следующей неделе

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может быть уволен из клуба в течение следующей недели. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Как утверждает источник, итальянский специалист находится не в лучшем положении, так как конфликт в «Наполи» нарастает и команда не может добиться победы в последних восьми матчах во всех соревнованиях в этом сезоне. Если неаполитанский клуб не победит «Удинезе» в чемпионате и не добьётся положительного результата в матче с «Генком», оформив путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, то дни Карло Анчелотти в «Наполи» могут быть сочтены.
Напомним, главный тренер команды принял решение закрыть футболистов на базе команды до среды для подготовки к матчу чемпионата Италии с «Удинезе», который состоится 7 декабря. Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис принял аналогичное решение, однако игроки проигнорировали указания главы клуба. Позже президент обратился к юристам, чтобы обсудить варианты наказания футболистов, и оштрафовал их.
В настоящий момент «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
- 5 декабря 2019
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