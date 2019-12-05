Авербух поддержал идею переименовать станцию «Новокрестовская» в честь «Зенита»

Серебряный призёр Олимпиады-1998, бывший фигурист Илья Авербух поделился мнением об идее переименовать станцию «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге в честь «Зенита».

«Мне кажется, что идея переименовать станцию «Новокрестовская» в честь «Зенита» хорошая. Наравне с Эрмитажем «Зенит» — символ Петербурга. Знаковая команда, как «Барселона», которая является визитной карточкой своего родного города. Когда приезжаешь на станцию имени своего любимого клуба, сразу погружаешься в футбольную атмосферу. Это правильное решение. Был на станции метро «ЦСКА» на Ходынском поле. Перед матчами там такая атмосфера единения с командой. Для Петербурга «Зенит» — это вообще символическое название, ведь многие городские клубы носят это имя. Получится спортивная станция, что очень хорошо», — приводит слова Авербуха РИА «Новости».