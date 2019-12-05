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Президент «Тамбова» назвал слухи о банкротстве полной чушью

Президент «Тамбова» назвал слухи о банкротстве полной чушью
Футбол / РПЛ 0

Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал информацию о возможном банкротстве клуба.

«Информация о банкротстве – полная чушь. Бухгалтерия при подаче декларации в налоговую допустила ошибку в цифрах. Цифры, которые отразились в декларации, пошли вразрез с тем бюджетом, который у нас есть. Надеемся, в ближайшее время проблема будет урегулирована. Но у клуба всё нормально», — сказал Габуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что налоговая служба обратилась в суд с заявлением о признании «Тамбова» банкротом.

После 18 туров команда находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 очками в активе. От спасительной 12-й строчки «Тамбов» отделяет одно очко. Ниже располагается только «Сочи» (14).

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