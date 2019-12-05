Президент «Тамбова» назвал слухи о банкротстве полной чушью

Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал информацию о возможном банкротстве клуба.
«Информация о банкротстве – полная чушь. Бухгалтерия при подаче декларации в налоговую допустила ошибку в цифрах. Цифры, которые отразились в декларации, пошли вразрез с тем бюджетом, который у нас есть. Надеемся, в ближайшее время проблема будет урегулирована. Но у клуба всё нормально», — сказал Габуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что налоговая служба обратилась в суд с заявлением о признании «Тамбова» банкротом.
После 18 туров команда находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 очками в активе. От спасительной 12-й строчки «Тамбов» отделяет одно очко. Ниже располагается только «Сочи» (14).
- 5 декабря 2019
-
16:54
-
16:38
-
16:35
-
16:31
-
16:16
-
16:06
-
15:47
-
15:46
-
15:17
-
15:17
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:27
-
14:21
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:28
-
13:26
-
13:07
-
13:06
-
12:39
-
12:21
-
11:56
-
11:45
-
11:32
-
11:09
-
10:57
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:29