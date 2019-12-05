Азар не поможет «Реалу» в матче с «Барселоной», участие Марсело под вопросом
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы, сообщает AS.
Медицинское обследование выявило у бельгийца микротрещину на месте кровоподтёка от повреждения, полученного во встрече группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:2). Восстановление Эдена займёт от четырёх до шести недель. Таким образом, он точно не сыграет в чемпионате Испании с «Эспаньолом», «Валенсией», «Атлетиком» и «Хетафе», а также с «Барселоной».
Пропустить «класико» может также партнёр Азара – защитник Марсело. Бразилец выбыл из строя на три недели, и его участие во встрече с сине-гранатовыми под вопросом.
Матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск.
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