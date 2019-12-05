«Ждал этого момента 4 года». Златан рассказал, как отомстил Матерацци за травму

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил бывшему защитнику «Интера» Марко Матерацци за нанесённую ему травму.
«Я выступал за „Юве“, и мы играли с «Интером». Матерацци, действуя как настоящий ассасин, нанёс мне травму. Он был сильным футболистом, так что это вполне нормально. Это случилось в 2006 году. После полученной травмы мне пришлось ненадолго покинуть поле, и тренер „Юве“ Фабио Капелло сказал: „Я заменю тебя“. Я ответил: «Нет, я продолжу игру».
Я хотел вернуться на поле, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то делает такое со мной, не забуду об этом. Однако через две минуты боль стала невыносимой. Я не смог продолжить игру. После этого я поиграл в «Интере», «Барселоне», «Милане».
В первом дерби сезона-2010/11 я снова встретился с «Интером». Это мотивировало меня. Но если ты не контролируешь себя, не жди ничего хорошо. Ты можешь потерять голову и совершить глупость. Я заработал пенальти. И знаете, кто на мне сфолил? Матерацци. «Милан» повёл в счёте 1:0.
В одном из эпизодов второго тайма Матерации приблизился ко мне, и я ударил его движением из тхэквондо, отправив его в больницу. После этого Деян Станкович спросил меня: «Зачем ты это сделал?» И я ответил ему: «Я ждал этого момента четыре года», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на GQ.
- 5 декабря 2019
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