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Слуцкий не возглавит АЕК

Слуцкий не возглавит АЕК
Футбол / Прочие турниры 0

Технический директор АЕКа Илья Ивич заявил, что бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не возглавит греческий клуб. Российский специалист попросил время, чтобы обдумать предложение. Однако в греческом клубе хотят поскорее определиться с новым тренером.

«Слуцкий попросил больше времени для ответа, но мы не можем столько ждать», — сказал Ивич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, Слуцкий объявил об уходе из «Витесса» после проигрыша в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».

АЕК в настоящее время занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В 12 турах команда набрала 18 очков.

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