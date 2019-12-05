«Эвертон» уволил Силву с поста главного тренера команды
Руководство «Эвертона» отправило в отставку главного тренера команды Марку Силву, сообщает Liverpool Echo. Позже эту информацию подтвердил клуб.
Силва возглавил «Эвертон» 31 мая 2018 года. Ранее 42-летний португалец работал в «Уотфорде», «Халл Сити», «Олимпиакосе», «Спортинге» и «Эшторил-Прае».
После 15 туров «Эвертон» находится в зоне вылета английской Премьер-лиги, занимая 18-е место. «Ириски» набрали 14 очков, одержав 4 победы и дважды сыграв вничью.
В 16-м туре чемпионата Англии «Эвертон» встретится с лондонским «Челси». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» 7 декабря. Начало — в 15:30 мск.
Турнирную таблицу АПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Календарь матчей английского первенства доступен здесь.
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