Гендиректор «Интера»: думаю, в этом сезоне «Ювентус» снова выиграет Серию А
Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта считает, что чемпионом Италии в этом сезоне станет туринский «Ювентус».
«Сейчас только 14 неделя, поэтому мы хорошо понимаем, что выиграть Серию А в первом сезоне будет трудно. У «Ювентуса» есть два очень сильных состава. У них по два игрока на одну позицию. Думаю, они снова станут чемпионами в этом сезоне. В любом случае, я признаю, что не ожидал такого влияния Антонио Конте на нашу команду», — приводит слова Маротты Football Italia.
После 14 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства. В активе миланского клуба 37 очков. «Ювентус» (36) занимает второе место.
Календарь матчей Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
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