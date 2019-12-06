Гендиректор «Интера»: думаю, в этом сезоне «Ювентус» снова выиграет Серию А

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта считает, что чемпионом Италии в этом сезоне станет туринский «Ювентус».

«Сейчас только 14 неделя, поэтому мы хорошо понимаем, что выиграть Серию А в первом сезоне будет трудно. У «Ювентуса» есть два очень сильных состава. У них по два игрока на одну позицию. Думаю, они снова станут чемпионами в этом сезоне. В любом случае, я признаю, что не ожидал такого влияния Антонио Конте на нашу команду», — приводит слова Маротты Football Italia.

После 14 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства. В активе миланского клуба 37 очков. «Ювентус» (36) занимает второе место.

Календарь матчей Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».