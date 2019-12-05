Лукаку: «Чёрная пятница» — самый тупой заголовок, который я когда-либо видел

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку на своей странице в «Инстаграме» поделился мнением о скандальной обложке нового номера Corriere dello Sport.
Сегодня, 5 декабря, итальянская газета вышла с изображением Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга и заголовком «Чёрная пятница».
«Вместо того чтобы сосредоточиться на битве двух команд, Corriere dello Sport делает самый тупой заголовок, который я когда-либо видел.
Вы, ребята, продолжаете поддерживать негатив и проблему расизма, вместо того чтобы говорить о красивом матче, который пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» между двумя великими клубами…
Воспитание является ключом. Вы, ребята из Corriere dello Sport, должны лучше этим заняться…
Спасибо всем болельщикам и другим журналистам за поддержку. Давайте все будем ждать матча с «Ромой». Вперёд, «Интер»!» — написал Ромелу.
- 5 декабря 2019
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