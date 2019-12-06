«Ньюкасл» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал хавбек «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте. Во втором тайме преимущество «сорок» увеличил хавбек Джонджо Шелви. Результативные передачи в актив записали защитник Хавьер Манкильо и форвард Энди Кэрролл.

«Шеффилд», набрав 19 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» (19) — 11-е.

В 16-м туре АПЛ «Ньюкасл» на своём поле сыграет с «Саутгемптоном», а «Шеффилд» в гостях встретится с «Норвич Сити». Оба матча состоятся 8 декабря.