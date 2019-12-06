Булыкин: где 10 сантиметров офсайда, там и полметра

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предложение президента УЕФА Александра Чеферина не учитывать офсайды в 10-20 сантиметров.
«Понимаете, где 10-20 сантиметров, там и 30-40, а потом и полметра. Уже сейчас компьютеры определяют минимальные офсайды. Думаю, этого вполне достаточно. Конечно, все мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей. Но существующую систему ещё доработают, и она моментально будет фиксировать положение вне игры. Лучше доработать её, а не изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды.
«Знаете, я часто смотрю теннис. Когда игроки там берут челлендж, зачастую фиксируется буквально миллиметровый аут. Но это всё равно аут. Если есть вне игры, пусть даже у тебя нос оказался длиннее носа соперника, это всё равно офсайд. То же самое происходит в других видах спорта, где победитель на финише определяется по долям секунд», — приводит слова Булыкина RT.
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