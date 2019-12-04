Чеферин: VAR — это бардак, но пути назад нет
Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что негативно относится к системе видеопомощи рефери (VAR).
«Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет 1-2 сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери.
Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья на поле, и 70 000 или 80 000 человек на стадионе кричат вам, именно вы должны принять верное решение по определённому эпизоду, а не кто-то другой в Лондоне, Берлине или в другом месте.
Я не фанат. Я был очень скептичен настроен на VAR, и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет», — приводит слова Чеферина Mirror.
- 4 декабря 2019
-
13:32
-
13:22
-
13:18
-
12:54
-
12:44
-
12:41
-
12:08
-
12:05
-
11:51
-
11:42
-
11:39
-
11:32
-
11:27
-
10:55
-
10:48
-
10:38
-
10:21
-
10:17
-
09:53
-
09:45
-
09:44
-
09:36
-
09:24
-
09:22
-
08:58
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
06:57
-
04:55
-
04:21
-
04:00
-
03:33
-
02:49
-
02:28
Партнерский контент