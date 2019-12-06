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В Румынии футболисты вышли впятером на пустые ворота. Видео

В Румынии футболисты вышли впятером на пустые ворота. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Матч 19-го тура чемпионата Румынии между командами «КСУ Крайова» и «Ботошани» (3:1), который состоялся накануне, 5 декабря, завершился курьёзным голом.

На 3-й компенсированной к основному времени встречи минуте, когда счёт был 2:1 в пользу хозяев, гости получили право на угловой удар. В надежде уйти от поражения все футболисты «Ботошани», включая вратаря, отправились в штрафную площадь соперника.

После подачи защитник «КСУ Крайова» попытался вынести мяч, но попал в голкипера противника. Тот не сумел удачно обработать футбольный снаряд и уступил его нападающему хозяев, который понёсся в контратаку на пустые ворота. Вместе с ним в наступление отправились сразу пятеро партнёров, которые добежали вместе до ворот в полном составе и там же отпраздновали гол и победу.

Видео доступно на «Чемпионате».

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