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Бэйл на тренировке «Реала» имитировал движения игры в гольф

Бэйл на тренировке «Реала» имитировал движения игры в гольф
Футбол / Испания 0

Вингер «Реала» Гарет Бэйл на одной из тренировок «Реала» в шутку имитировал движения игры в гольф.

Напомним, партнёры по клубу прозвали Бэйла гольфистом за его страсть к этой игре. 30-летний футболист часто попадал под критику болельщиков, которые обвиняли его в том, что тот больше думает о гольфе, нежели о матчах своего клуба.

Видео можно посмотреть в «твиттере» El Golazo de Gol.

В текущем сезоне Бэйл принял участие в 10 матчах на клубном уровне. На счету вингера 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

В настоящее время Бэйл восстанавливается после проблем с задней поверхностью бедра. Ожидается, что он пропустит следующие две игры мадридской команды.

Бэйл может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы бедра
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