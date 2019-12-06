Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррера с агентом вылетел в Грецию для подписания контракта с АЕКом

Каррера с агентом вылетел в Грецию для подписания контракта с АЕКом
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вылетел в Грецию для подписания контракта с АЕКом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно информации источника, вместе с 55-летним специалистом отправился его новый агент Андреа Д’амико. Ожидается, что сегодня вечером, 6 декабря, итальянец подпишет двухлетний контракт с АЕКом.

Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.

АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.

Каррера подписал контракт с агентом Д'Амико
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019