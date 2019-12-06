Каррера с агентом вылетел в Грецию для подписания контракта с АЕКом
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вылетел в Грецию для подписания контракта с АЕКом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Согласно информации источника, вместе с 55-летним специалистом отправился его новый агент Андреа Д’амико. Ожидается, что сегодня вечером, 6 декабря, итальянец подпишет двухлетний контракт с АЕКом.
Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.
АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.
Каррера подписал контракт с агентом Д'Амико
- 6 декабря 2019
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