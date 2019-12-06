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Каррера подписал контракт с агентом Д'Амико

Каррера подписал контракт с агентом Д'Амико
Футбол / Прочие турниры 0

Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к АЕКу, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подписал контракт с агентом Андреа Д’амико. Именно он представлял тренера в переговорах с греческим клубом, а не Марко Трабукки.

Ранее появилась информация, что Каррера подпишет сегодня, 6 декабря, контракт с АЕКом. Соглашение будет рассчитано на два года.

Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.

АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.

Источник: Каррера — новый главный тренер АЕКа
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