Каррера подписал контракт с агентом Д'Амико

Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к АЕКу, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подписал контракт с агентом Андреа Д’амико. Именно он представлял тренера в переговорах с греческим клубом, а не Марко Трабукки.

Ранее появилась информация, что Каррера подпишет сегодня, 6 декабря, контракт с АЕКом. Соглашение будет рассчитано на два года.

Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.

АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.