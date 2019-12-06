Каррера подписал контракт с агентом Д'Амико
Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к АЕКу, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подписал контракт с агентом Андреа Д’амико. Именно он представлял тренера в переговорах с греческим клубом, а не Марко Трабукки.
Ранее появилась информация, что Каррера подпишет сегодня, 6 декабря, контракт с АЕКом. Соглашение будет рассчитано на два года.
Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.
АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне жёлто-чёрные финишировали третьими в чемпионате.
Источник: Каррера — новый главный тренер АЕКа
- 6 декабря 2019
-
20:24
-
20:23
-
20:09
-
20:00
-
19:46
-
19:36
-
19:35
-
19:33
-
19:11
-
19:10
-
18:55
-
18:35
-
18:21
-
18:18
-
17:56
-
17:46
-
17:40
-
17:27
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:01
-
16:54
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:15
Партнерский контент