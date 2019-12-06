Как вы относитесь к акции протеста российских футбольных фанатов?

Болельщики «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива» провели акцию протеста на матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги. На 30-й и 40-й минутах фанаты покинули стадионы, чтобы выразить недовольство действиями правоохранительных органов, которые в минувшие выходные массово задерживали поклонников «Спартака».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вы относитесь к этой акции протеста?

Встреча «Зенит» — «Динамо» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Финальный свисток на матче «Арсенал» — «Локомотив» зафиксировал победу «оружейников» с разницей в четыре мяча — 4:0.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате». Календарь российского первенства можно посмотреть здесь.