«Челси» — о трансферном бане: ФИФА отнеслась к нам иначе, чем к «Манчестер Сити»

«Челси» выступил с заявлением после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба относительно трансферного запрета. В результате этого решения бан на регистрацию футболистов, наложенный на лондонцев, был сокращён до одного трансферного окна. Таким образом, «Челси» сможет приобрести футболистов уже в январе 2020 года.

«Мы благодарим Спортивный арбитражный суд за профессиональный подход и тщательное рассмотрение дела. Руководство клуба ещё не получило письменного решения CAS, однако намерено разъяснить следующее:

1. Клуб глубоко разочарован тем подходом, который продемонстрировала ФИФА к этому вопросу, как минимум потому, что ФИФА отнеслась к делу «Челси» иначе, чем к делу «Манчестер Сити» по причинам, до сих пор остающимся непонятными руководству «Челси».

2. ФИФА обвинила «Челси» в нарушении Статьи 19 правил ФИФА в отношении 27 игроков за период с 2009 года. Из этих 27 футболистов 16 были зарегистрированы «Челси» с применением той же процедуры, что применяли другие клубы АПЛ при регистрации своих игроков на тот момент. Более того, в 2009 году «Челси» потребовал разъяснений от руководства АПЛ в отношении необходимости получения разрешения для регистрации футболистов данной категории. Футбольная ассоциация Англии связалась с ФИФА, и клуб получил подтверждение, что игроки данной категории имеют право регистрироваться самостоятельно и никакого дополнительного заявления не требуется (поскольку никакой официальной процедуры подачи заявления на разрешение на регистрацию не существовало). Соответственно, решение ФИФА наказать «Челси» за регистрацию футболистов данной категории было изначально неверным. Мы благодарны CAS, что это недоразумение было устранено.

3. В отношении остальных 11 игроков клуб занимает следующую позицию:

— Шесть футболистов подпадают под одну из категорий, являющихся исключением из Правил ФИФА. Как следствие, те нарушения, которые были связаны с регистрацией данных игроков, являются исключительно процессуальными нарушениями.

— В отношении оставшихся пяти футболистов позиция ФИФА заключалась в том, что ФИФА «предполагала», что эти футболисты были зарегистрированы до того, как было подано официальное заявление на получение разрешения на регистрацию. «Челси» придерживается мнения, основанного на постановлении CAS в деле мадридского «Реала», что «предполагаемая регистрация» не указана в правилах ФИФА и, соответственно, ФИФА не может «предполагать», что футболисты являются зарегистрированными до того, как они были фактически зарегистрированы.

«Челси» понимает, что ФИФА проделала колоссальную работу для защиты прав несовершеннолетних, и на протяжении всего следствия клуб сотрудничал с ассоциацией. Однако, если ФИФА продолжит вводить непоследовательные и неадекватные санкции, по-разному рассматривая дела клубов, это может не только полностью подорвать авторитет созданных самой ФИФА правил, но и поставит под сомнение способность ФИФА регулировать отношения в данной области», — говорится в заявлении «Челси».