Ерохин: «Зенит» должен уважать мнение и позицию «Виража»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0).

«Важная победа, в том числе и в психологическом плане, потому что мы хотели уйти на перерыв с победой. Не хотелось сидеть и два-три месяца думать о поражении. Да и перед важнейшей игрой в Лиге чемпионов был важен заряд позитива.

Второй тайм шёл туговато, поскольку «Динамо» нужно было отыгрываться и они создали давление. У нас тоже были моменты, и мы могли забивать, но закончили — 3:0. Считаю, что это достойный результат. Я бы не сказал, что мы уже чемпионы, все соперники достойные, будут готовиться на сборах, и нужно быть сконцентрированными до конца.

«Динамо» действительно в хорошей форме. Они выиграли последние два матча. На сегодняшнюю встречу во многом повлиял наш настрой, нам удалось забить быстрый гол.

Мы должны уважать мнение и позицию «Виража», они всегда нас поддерживают и на нашей стороне», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.