Сутормин: хочется одержать ещё одну победу в матче с «Бенфикой»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0).

«Победа точно не была простой. «Динамо» играло агрессивно. Но мы забили красивые голы и победили заслуженно, в дальнейшем всё зависит от нас. Старались забить и больше, но во втором тайме что-то не получилось. Надо работать над реализацией.

Выиграем оставшиеся 11 матчей — мы чемпионы. Будем к этому стремиться. Хочется одержать ещё одну победу в матче с «Бенфикой» и с хорошим настроением уйти в отпуск. С первым местом в чемпионате России и с плей-офф в Лиге чемпионов.

Что касается момента с моей голевой передачей, то Семак требует от нас таких комбинаций», — приводит слова Сутормина официальный сайт клуба.

После 19-го тура РПЛ «Зенит» является лидером с 45-ю очками. «Динамо» (24) – 6-е место.

Встреча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом» состоится во вторник, 10 декабря. Начало матча в 23:00 мск.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Расписание группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.