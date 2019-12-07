Сутормин: хочется одержать ещё одну победу в матче с «Бенфикой»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0).
«Победа точно не была простой. «Динамо» играло агрессивно. Но мы забили красивые голы и победили заслуженно, в дальнейшем всё зависит от нас. Старались забить и больше, но во втором тайме что-то не получилось. Надо работать над реализацией.
Выиграем оставшиеся 11 матчей — мы чемпионы. Будем к этому стремиться. Хочется одержать ещё одну победу в матче с «Бенфикой» и с хорошим настроением уйти в отпуск. С первым местом в чемпионате России и с плей-офф в Лиге чемпионов.
Что касается момента с моей голевой передачей, то Семак требует от нас таких комбинаций», — приводит слова Сутормина официальный сайт клуба.
После 19-го тура РПЛ «Зенит» является лидером с 45-ю очками. «Динамо» (24) – 6-е место.
Встреча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом» состоится во вторник, 10 декабря. Начало матча в 23:00 мск.
Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
Расписание группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
- 7 декабря 2019
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- 6 декабря 2019
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