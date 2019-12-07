Бернард Бериша продлил контракт с «Ахматом» на 3 года

Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о продлении контракта с албанским полузащитником грозненского клуба Бернардом Беришей на три года.
«Дорогие друзья! Рад сообщить приятную новость футбольным болельщикам, поклонникам родной команды «Ахмат»: полузащитник Бернард Бериша подписал с клубом новый контракт, рассчитанный на три года! Предыдущее соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.
Бериша — один из самых быстрых, техничных игроков российской Премьер-лиги. Он всегда выкладывается на поле на сто процентов, играет душой. За «Ахмат» Бернард провел свыше семидесяти матчей в официальных турнирах, в которых забил пять голов. Приятно отметить, что имея предложения от других клубов, в том числе зарубежных, Бериша принял решение продлить контракт с нашим клубом, в котором он чувствует себя комфортно. Я желаю Бернарду скорейшего выздоровления, хорошей подготовки на сборах и удачи!» — сообщил Даудов в своём «инстаграме».
В этом сезоне Бериша принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. «Ахмат» располагается на 12-м месте в чемпионате России.
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