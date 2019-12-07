Бакаев: знакомство с Хабибом для меня — такая же мечта, как встреча с Роналду
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о кумирах в современном спорте.
«Слежу ли за единоборствами? Конечно! За MMA. Очень хочу познакомиться с Хабибом Нурмагомедовым. Для меня это такая же мечта, как встреча с Криштиану Роналду.
Почему именно португалец? С детства обожал смотреть, как он финтит. Сейчас уже немного остыл, но раньше, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал в Лиге чемпионов «Барселоне», это была настоящая трагедия. Ведь я понимал, что «Золотой мяч» получит Месси, а не Роналду. Лионель мне тоже нравится. Они оба гениальные футболисты, а их противостояние — просто фантастика. Но предпочтение отдаю Криштиану», — приводит слова Бакаева пресс-служба московского «Спартака».
Бакаев: VAR должен был реагировать на неоднозначные моменты в матче с «Зенитом»
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