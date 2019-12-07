Бакаев: VAR должен был реагировать на неоднозначные моменты в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мыслями о поражении команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).
«Матч нам не удался. Думаю, во многом потому, что у нас молодая команда. Я и сам перегорел. Буквально бредил предстоящей игрой. Особенно с учётом поражения в первом круге. При этом не могу сказать, что «Зенит» показал что-то особенное, хотя лидирует в чемпионате с большим отрывом. Считаю, это говорит о нашем потенциале. Не стоит забывать, что многие футболисты «Спартака» провели только 10 туров вместе. Всё в наших ногах. Мы точно можем вырасти в очень сильную команду!
Что касается судейства, на поле я не обращаю внимания на спорные моменты, давно перестал разговаривать с арбитрами. Все ошибаются, это нормально. Но на нашем матче работала система VAR, и тот арбитр, который сидел за ней, должен был реагировать на неоднозначные ситуации. Впрочем, ни в коем случае нельзя винить в результате судейские ошибки. В первую очередь нужно разобрать свои. Нам нужно было играть лучше. «Зенит» грамотно действовал в обороне, но не блистал в атаке. Всё было довольно стандартно: хозяева играли через забросы на Дзюбу», — цитирует Бакаева пресс-служба «Спартака».
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