Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бакаев: VAR должен был реагировать на неоднозначные моменты в матче с «Зенитом»

Бакаев: VAR должен был реагировать на неоднозначные моменты в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мыслями о поражении команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Матч нам не удался. Думаю, во многом потому, что у нас молодая команда. Я и сам перегорел. Буквально бредил предстоящей игрой. Особенно с учётом поражения в первом круге. При этом не могу сказать, что «Зенит» показал что-то особенное, хотя лидирует в чемпионате с большим отрывом. Считаю, это говорит о нашем потенциале. Не стоит забывать, что многие футболисты «Спартака» провели только 10 туров вместе. Всё в наших ногах. Мы точно можем вырасти в очень сильную команду!

Что касается судейства, на поле я не обращаю внимания на спорные моменты, давно перестал разговаривать с арбитрами. Все ошибаются, это нормально. Но на нашем матче работала система VAR, и тот арбитр, который сидел за ней, должен был реагировать на неоднозначные ситуации. Впрочем, ни в коем случае нельзя винить в результате судейские ошибки. В первую очередь нужно разобрать свои. Нам нужно было играть лучше. «Зенит» грамотно действовал в обороне, но не блистал в атаке. Всё было довольно стандартно: хозяева играли через забросы на Дзюбу», — цитирует Бакаева пресс-служба «Спартака».

При Тедеско «Спартак» разучился бить со стандартов. Надо что-то делать
Даже при Кононове было лучше. Намного лучше.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019