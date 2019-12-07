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Тевес: игроки «МЮ» смеялись над моим Audi. Тогда Руни отдал мне свой Lamborghini

Тевес: игроки «МЮ» смеялись над моим Audi. Тогда Руни отдал мне свой Lamborghini
Футбол / Англия 0

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес рассказал историю, как его экс-партнёр по клубу Уэйн Руни отдал ему свой Lamborghini.

«На тренировки все игроки „Манчестер Юнайтед“ приезжали на Ferrari или Lamborghini. У каждого, даже у самого плохого игрока, был Ferrari. Я приехал на Audi, который предоставил клуб, и они все смеялись надо мной, будто это был Fiat 600.

Я заговорил с Руни, и этот сумасшедший парень сказал мне: «Возьми мой Lamborghini». Я ездил на его машине без регистрации по Манчестеру. Он отдал её мне.

Много раз сравнивал его с собой. Всё из-за того, что он приехал из бедного района Ливерпуля. Он всегда боролся за мяч, как это делал я, будто это его последний шанс. Я видел своё отражение в нём", — приводит слова Тевеса Marca со ссылкой на ESPN.

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