Роналду и Буффон встретились с детьми, пострадавшими от землетрясения в Албании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон встретились с пострадавшими от землетрясения в Албании детьми, сообщает AP News.
7-летний Аурел Лала и 10-летний Алезио Какони спрыгнули с балкона своих домов, чтобы спастись из разрушающегося здания в городе Тумане, который понёс наибольший ущерб от землетрясения. Аурел потерял в катастрофе сестру и бабушку, а Алезио лишился отца и сестры. Мальчиков доставили в больницу, где их навестил премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама, которому дети рассказали о мечте встретиться с футболистами. После Рама съездил с пострадавшими мальчиками в Рим, где они встретились с Роналду и Буффоном. Дети сфотографировались с игроками и получили футболки с автографами.
- 7 декабря 2019
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