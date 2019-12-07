Роналду и Буффон встретились с детьми, пострадавшими от землетрясения в Албании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон встретились с пострадавшими от землетрясения в Албании детьми, сообщает AP News.



7-летний Аурел Лала и 10-летний Алезио Какони спрыгнули с балкона своих домов, чтобы спастись из разрушающегося здания в городе Тумане, который понёс наибольший ущерб от землетрясения. Аурел потерял в катастрофе сестру и бабушку, а Алезио лишился отца и сестры. Мальчиков доставили в больницу, где их навестил премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама, которому дети рассказали о мечте встретиться с футболистами. После Рама съездил с пострадавшими мальчиками в Рим, где они встретились с Роналду и Буффоном. Дети сфотографировались с игроками и получили футболки с автографами.

Роналду считает, что взял бы ещё два «Золотых мяча», если бы остался в «Реале»