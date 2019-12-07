Ари: перед голом ЦСКА был пенальти. Эта ошибка повлияла на результат

Нападающий «Краснодара» Ари высказался о работе судей в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).



«VAR существует в футболе как раз для спорных моментов. Если, по мнению судьи, там был пенальти, значит, так оно и есть. Конечно, такие длинные паузы не приносят ничего хорошего как одной команде, так и второй. Мы хотим играть, нам нужно атаковать, забивать голы, получать три очка, а долгое принятие решения не даёт нам таких возможностей. Условно, когда смотрим матч Лиги чемпионов, там судьи за 30 секунд принимают решение. Нам нужно найти способ, при котором судья быстрее просматривал бы эпизод и выносил вердикт, тогда эта система будет эффективной.



В первом тайме, перед голом ЦСКА, по моему мнению, был пенальти, который не назначили. Судьям нужно внимательно проанализировать этот момент, потому что эта ошибка повлияла на результат», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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