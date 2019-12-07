«Монако» разгромил «Амьен», Головин отметился голевой передачей

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Амьен». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. Через 4 минуты защитник Гильермо Марипан упрочил преимущество хозяев в счёте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. На 69-й минуте итоговый счёт установил форвард монегасков Бальде Кейта.



«Монако» набрал 24 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (16) — на 17-м месте.



В других матчах тура «Ницца» разгромила «Метц» (4:1), «Ренн» дома обыграл «Анже» со счётом 2:1, а «Тулуза» проиграла «Страсбургу» (2:4).