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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отметился голевой передачей

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отметился голевой передачей
Футбол / Франция 0

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Амьен». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 62-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. Через 4 минуты защитник Гильермо Марипан упрочил преимущество хозяев в счёте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. На 69-й минуте итоговый счёт установил форвард монегасков Бальде Кейта.

«Монако» набрал 24 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (16) — на 17-м месте.

В других матчах тура «Ницца» разгромила «Метц» (4:1), «Ренн» дома обыграл «Анже» со счётом 2:1, а «Тулуза» проиграла «Страсбургу» (2:4).

Франция - Лига 1. 17-й тур
07 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 0
Амьен
Амьен
1:0 Бен-Йеддер – 62'   2:0 Марипан – 66'   3:0 Кейта – 69'
Франция - Лига 1. 17-й тур
07 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
4 : 1
Метц
Метц
1:0 Сиприен – 9'   2:0 Сиприен – 41' (пен)   3:0 Кнеп – 59'   3:1 Ньяне – 74'   4:1 Лис-Мелу – 75'
Франция - Лига 1. 17-й тур
07 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 1
Анже
Анже
1:0 Ньянг – 24'   2:0 Ньянг – 80'   2:1 Алиуи – 90+3'
Франция - Лига 1. 17-й тур
07 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
4 : 2
Тулуза
Тулуза
0:1 Исима-Мирен – 3'   1:1 Коне – 7'   2:1 Томассон – 26'   3:1 Ажорк – 48'   3:2 Саид – 50'   4:2 Мотиба – 75'
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