«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Лацио»

В матче 15-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отправивший мяч в ворота соперника на 25-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял защитник «Лацио» Луис Фелипе Рамос. В середине второго тайма с поля был удалён хавбек туринцев Хуан Куадрадо. Спустя пять минут отличился полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич. В компенсированное время ещё один гол забил форвард хозяев Фелипе Кайседо.

Для «Ювентуса» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда Маурицио Сарри, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства, «Лацио» (33) — третье.

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