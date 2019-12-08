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«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Лацио»

«Ювентус» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Лацио»
Футбол / Италия 0

В матче 15-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, отправивший мяч в ворота соперника на 25-й минуте. Перед свистком на перерыв счёт сравнял защитник «Лацио» Луис Фелипе Рамос. В середине второго тайма с поля был удалён хавбек туринцев Хуан Куадрадо. Спустя пять минут отличился полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич. В компенсированное время ещё один гол забил форвард хозяев Фелипе Кайседо.

Для «Ювентуса» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда Маурицио Сарри, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства, «Лацио» (33) — третье.

Календарь матчей Серии А сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 15-й тур
07 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Роналду – 25'   1:1 Рамос – 45+1'   2:1 Милинкович-Савич – 74'   3:1 Кайседо – 90+5'
Удаления: нет / Куадрадо – 69'
Роналду считает, что взял бы ещё два «Золотых мяча», если бы остался в «Реале»
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