Гвардиола показал худший старт сезона в тренерской карьере
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Манкунианское дерби прошло на стадионе «Этихад» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.
Таким образом, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола показал худший старт в своей тренерской карьере, сообщается в «твиттере» OptaJose. «Горожане» набрали 32 очка в 16 матчах чемпионата Англии. Ранее команды под руководством испанца не набирали так мало очков после 16 туров.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом».
До «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» и «Баварию».
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