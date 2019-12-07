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Гвардиола: всё, что «МЮ» показал, — это 5 контратак, а мы играли в футбол

Гвардиола: всё, что «МЮ» показал, — это 5 контратак, а мы играли в футбол
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Мне понравилось, как мы играли. Да, пропустили 4 или 5 контратак. Так бывает в любом матче. У них есть качество. Рашфорд, Марсьяль — быстрые парни, им повезло. А нам — нет, хоть мы и давили их весь матч. В гонке ли мы? А сколько матчей осталось? Сколько очков можно было взять до конца сезона? Вот и считайте. Да, мы в гонке. А если уступим, то в следующем году будем более удачливыми. Так и напишите. В следующем сезоне, если не в этом. Продолжим играть так, как играем.

Да, я впервые отстаю от первого места на 14 очков. Не помню, чтобы такое было. Да, мы наделали много ошибок, но были и вещи, которые нельзя было контролировать. То же невезение. Можем ли отыграться в Лиге чемпионов? Об этом не думаю, такой цели нет. Повторю, мы будем играть так, как играли раньше. Ещё раз: все что «МЮ» показал, это 5 контратак, а мы играли в футбол", — передаёт слова Гвардиолы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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