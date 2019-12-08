Головин: тяжёлая игра с «Амьеном». Неудивительно, что многое решили стандарты

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, сделавший голевую передачу в матче с «Амьеном», поделился впечатлениями от игры. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «Монако».
«Тяжёлый матч. Было много борьбы, позиционных атак, минимум голевых моментов. Неудивительно, что в такой ситуации многое решили стандарты. Хорошо, что во втором тайме нам удалось забить сначала после углового, а потом после штрафного. Наверное, можно сказать, что игра шла до гола, поэтому важно, что мы открыли счёт, а потом почти сразу забили ещё дважды. После этого игра, по сути, была сделана. Очень рад, что мы добились победы в этой встрече», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Головин был признан лучшим игроком матча по версии сайта Whoscored. Он получил высшую оценку (8,6) среди всех участников встречи.
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