Артета — фаворит на пост главного тренера лондонского «Арсенала»

Руководство лондонского «Арсенала» определилось с приоритетным кандидатом на должность нового главного тренера команды. Им является Микель Артета, который сейчас работает ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.
В «Арсенале» пока не решили, когда стоит решить вопрос с новым наставником. Клуб может назначить главного тренера в ближайшее время либо подождать до конца сезона.
В настоящее время «канониров» временно возглавляет Фредрик Юнгберг. Ранее лондонскую команду тренировал Унаи Эмери.
Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год. Вместе с «канонирами» испанец выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка страны.
«Арсенал», набрав 19 очков в 15 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 8 декабря 2019
-
10:17
-
10:09
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:21
-
08:12
-
07:49
-
03:15
-
02:32
-
01:40
-
00:53
-
00:40
-
00:15
-
00:14
- 7 декабря 2019
-
23:52
-
23:49
-
23:27
-
23:11
-
23:10
-
22:56
-
22:48
-
22:32
-
22:24
-
22:23
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:44
-
21:37
-
21:31