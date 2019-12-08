Артета — фаворит на пост главного тренера лондонского «Арсенала»

Руководство лондонского «Арсенала» определилось с приоритетным кандидатом на должность нового главного тренера команды. Им является Микель Артета, который сейчас работает ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

В «Арсенале» пока не решили, когда стоит решить вопрос с новым наставником. Клуб может назначить главного тренера в ближайшее время либо подождать до конца сезона.

В настоящее время «канониров» временно возглавляет Фредрик Юнгберг. Ранее лондонскую команду тренировал Унаи Эмери.

Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год. Вместе с «канонирами» испанец выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка страны.

«Арсенал», набрав 19 очков в 15 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.