Спортивный директор «Боруссии» Д: не вижу ни одного варианта с уходом Санчо

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слухи о полузащитнике команды Джейдоне Санчо. По информации СМИ, 19-летний англичанин может сменить клуб уже в январе.

«Джейдон всё ещё входит в наши планы. Он наш основной игрок. Не вижу ни одного варианта с его уходом. Мы уже обсудили с ним эту ситуацию. У нас всё хорошо. Санчо отлично выступил в матчах с «Барселоной» и «Гертой», — приводит слова Цорка Goal.

Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». За «Боруссию» хавбек выступает с 2017 года. Его контракт с дортмундцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Джейдон забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне.