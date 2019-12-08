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Вальверде — о голах Месси: это демонстрация того, почему ему дают «Золотой мяч»

Вальверде — о голах Месси: это демонстрация того, почему ему дают «Золотой мяч»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2), а также высказался об игре нападающего каталонцев Лионеля Месси. Напомним, Месси оформил хет-трик в этой встрече. Ранее аргентинец получил шестой «Золотой мяч».

«Игра „Барселоны“ улучшается. Мы стремительно приближаемся к экватору сезона. Хорошо, что команда набирает хороший ход. У нас бывали тяжёлые времена. На старте сезона практически не могли рассчитывать на наших форвардов.

Месси был великолепен. Это была демонстрация того, почему ему дают „Золотой мяч“. Трудно находиться на таком уровне постоянно. Но время Лионеля ещё не прошло, он способен на многое», — приводит слова Вальверде AS.

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