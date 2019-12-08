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Карасёв обслужит матч «Боруссия» Д — «Славия» в Лиге чемпионов

Карасёв обслужит матч «Боруссия» Д — «Славия» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Боруссия» Д — «Славия».

Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов главного рефери выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За VAR на матче будут отвечать Виталий Мешков и его помощник Сергей Иванов. Четвёртый рефери — Сергей Лапочкин.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Славия» состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде во вторник, 10 декабря. Начало — в 23:00 мск.

40-летний Карасёв является арбитром ФИФА с 2010 года. В июне 2013-го вошёл в элитную категорию арбитров УЕФА, но в декабре 2014 года не был повышен в классе и вернулся в первую категорию.

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