Карасёв обслужит матч «Боруссия» Д — «Славия» в Лиге чемпионов

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Боруссия» Д — «Славия».



Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов главного рефери выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За VAR на матче будут отвечать Виталий Мешков и его помощник Сергей Иванов. Четвёртый рефери — Сергей Лапочкин.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Славия» состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде во вторник, 10 декабря. Начало — в 23:00 мск.



40-летний Карасёв является арбитром ФИФА с 2010 года. В июне 2013-го вошёл в элитную категорию арбитров УЕФА, но в декабре 2014 года не был повышен в классе и вернулся в первую категорию.