Карасёв обслужит матч «Боруссия» Д — «Славия» в Лиге чемпионов
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Боруссия» Д — «Славия».
Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов главного рефери выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За VAR на матче будут отвечать Виталий Мешков и его помощник Сергей Иванов. Четвёртый рефери — Сергей Лапочкин.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Славия» состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде во вторник, 10 декабря. Начало — в 23:00 мск.
40-летний Карасёв является арбитром ФИФА с 2010 года. В июне 2013-го вошёл в элитную категорию арбитров УЕФА, но в декабре 2014 года не был повышен в классе и вернулся в первую категорию.
- 8 декабря 2019
-
14:33
-
14:28
-
14:23
-
14:05
-
14:02
-
13:53
-
13:42
-
13:32
-
13:30
-
13:08
-
13:08
-
12:40
-
12:39
-
12:17
-
12:15
-
11:49
-
11:24
-
11:23
-
11:17
-
11:00
-
10:54
-
10:37
-
10:36
-
10:17
-
10:09
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:21
-
08:12
-
07:49
-
03:15
-
02:32
Партнерский контент