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«Лечче» сыграл вничью с «Дженоа», Кришито забил с пенальти

«Лечче» сыграл вничью с «Дженоа», Кришито забил с пенальти
Футбол / Италия 0

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Лечче» принимал «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась вничью со счётом 2:2.

На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Горан Пандев. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лечче», который успешно реализовал защитник «Дженоа» Доменико Кришито, известный по выступлениям за «Зенит». На 60-й минуте полузащитник хозяев Филиппо Фалько сократил отставание. На 69-й минуте хавбек «Дженоа» Кевин Агудело получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. Через минуту полузащитник «Лечче» Андреа Табанелли сравнял счёт. На 77-й минуте Пандев получил красную карточку и был удалён.

«Лечче» набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (11) — на 18-м месте.

Италия - Серия А. 15-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 2
Дженоа
Генуя
0:1 Пандев – 31'   0:2 Кришито – 45+5' (пен)   1:2 Фалько – 60'   2:2 Табанелли – 70'
Удаления: нет / Агудело – 69', Пандев – 77'
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