«Лечче» сыграл вничью с «Дженоа», Кришито забил с пенальти

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Лечче» принимал «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Горан Пандев. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лечче», который успешно реализовал защитник «Дженоа» Доменико Кришито, известный по выступлениям за «Зенит». На 60-й минуте полузащитник хозяев Филиппо Фалько сократил отставание. На 69-й минуте хавбек «Дженоа» Кевин Агудело получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. Через минуту полузащитник «Лечче» Андреа Табанелли сравнял счёт. На 77-й минуте Пандев получил красную карточку и был удалён.



«Лечче» набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» (11) — на 18-м месте.