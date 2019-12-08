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15-й и 16-й голы Варди в чемпионате — в обзоре матча «Астон Вилла» — «Лестер»

15-й и 16-й голы Варди в чемпионате — в обзоре матча «Астон Вилла» — «Лестер»
Футбол / Англия 0

«Лестер Сити» в гостях разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:1 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт на 20-й минуте открыл нападающий хозяев Джейми Варди, обыграв вратаря и защитника после выхода один на один.

На 41-й минуте нападающий Келечи Ихеаначо удвоил преимущество «Лестера», замкнув прострел с фланга.

На 2-й компенсированной к первому тайму минуте полузащитник хозяев Джек Грилиш отыграл один мяч ударом из штрафной.

Во втором тайме на 49-й минуте защитник Джонни Эванс увеличил перевес гостей, головой отправив мяч в девятку после подачи углового.

Окончательный счёт встречи на 75-й минуте установил оформивший дубль Варди после ещё одного выхода один на один.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Лестер Сити», набрав 38 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Астон Вилла» с 15 очками — 17-е.

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