Федун: «Спартак» будет стараться победить Карпина

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал предстоящий матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который возглавляет бывший наставник красно-белых Валерий Карпин.



«Победим ли Карпина? Будем стараться», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 8 декабря. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 19:00 мск. Обслужит игру арбитр Евгений Турбин (Дмитров). Ему будут ассистировать Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург).

«Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (31) — на 5-м месте.