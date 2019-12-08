Федун: «Спартак» будет стараться победить Карпина
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал предстоящий матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который возглавляет бывший наставник красно-белых Валерий Карпин.
«Победим ли Карпина? Будем стараться», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 8 декабря. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 19:00 мск. Обслужит игру арбитр Евгений Турбин (Дмитров). Ему будут ассистировать Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург).
«Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (31) — на 5-м месте.
«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч чемпионата России
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