Абонементы нескольких фанатов «Спартака» заблокировали по запросу МВД

Несколько болельщиков «Спартака» не смогли попасть на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Как сообщает Ofnews в «Твиттере», девять фанатов красно-белых перед встречей выяснили, что их абонементы были заблокированы по запросу МВД. При этом они убеждены, что это не связано с задержаниями в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом» недельной давности, поскольку на встречу с сине-бело-голубыми отправились лишь пятеро из них.



Напомним, ранее болельщики «Спартака» объявили, что на матче с «Ростовом» состоится акция против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола. На 30-й минуте матча фанаты красно-белых и ростовчан покинули стадион.

Фанаты «Спартака» подрались между собой во время матча с «Ростовом»