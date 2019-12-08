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«Спартак» — «Ростов»: гости удвоили преимущество

«Спартак» — «Ростов»: гости удвоили преимущество
Футбол / РПЛ 0

В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго тайма, на 53-й минуте, счёт стал 0:2. Преимущество ростовчан удвоил полузащитник Алексей Ионов, которому ассистировал нападающий Эльдор Шомуродов.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Его ассистентами являются Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Еськов (Москва).

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.

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